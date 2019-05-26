«الأعلى للإعلام» يحيل خالد الغندور للتحقيق

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خالد الغندور
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خالد الشرقاوي - متابعات

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قرّرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور، مقدم برنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور، لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي.

وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد اليوم الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.


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