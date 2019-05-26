"مصطفى الفقي": مبارك لم يكن عدوانيًا

26 مايو 2019 - 10:57 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه كان يحرص على نقل الحقيقة كاملة إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، "يعلم الجميع أني أكثر واحد الرئيس مبارك كان بيشخط فيه، وكنت بنقله الحقيقة زى ما هي مع آراء الشارع".

وأوضح أن "مبارك" كان مستمعًا جيدًا، ولم يكن عدوانيًا، كما تردد عنه، وعندما كنت أنقل له الحقيقة كان يقول لي "مفيش أخبار جيدة"، وكنت أجيبه بـ"لا"، معقبًا: "بعض الناس كانت بتحب تقول أخبار وردية، وكنت سكرتير الرئيس السياسي لمدة 8 سنوات، وإذا طلب مني الرأي أقوله بصراحة، وصححت صورة الكثيريين لديه".

وأشار إلى أن الرئيس الأسبق كان يحترم رجال الدين والقضاء، ولا يحب المساس بهم، وكان لهم مكانة خاصة عنده.

وبالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر، تبدأ من اليوم، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، والتي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية.