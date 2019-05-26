هذه العقوبات تنتظر «القاهرة والناس» بسبب «شيخ الحارة»

26 مايو 2019 - 11:03 م



قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار وقف برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" سيتم تفعيله بدءًا من الغد.

وأضاف سليم لـ"المصريون"، أن "قرار المجلس يقضي بوقف البرنامج لمدة شهر كامل وفي حال مخالفة ذلك سيتم تطبيق عقوبات تدريجية علي القناة التي تبث البرنامج" .

وأوضح، أن "العقوبات قد تتضمن وقف البرنامج بشكل نهائي، وعدم إذاعته مجددًا على قناة "القاهرة والناس"، وقد تصل في حال عدم التزام القناة بالقرار إلى وقف البث عنها".

وأشار سليم، إلى أن "قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي قرارات ملزمة لجميع القنوات ويجب عدم مخالفتها حتى لا تتعرض القناة لعقوبات المجلس الأعلى للإعلام".

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر اليوم قرارًا بإيقاف البرنامج لمدة شهر كامل بسبب خروجه عن ميثاق الشرف الإعلامي.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت نقابة الإعلاميين أمس قرارًا بوقف الإعلامية بسمة وهبة بعد إذاعة حلقة برنامج "شيخ الحارة" مع الفنان ماجد المصري والتي تضمنت إساءة للشعوب الأفارقة، وهو ما اعتبرته النقابة خروجًا عن ميثاق الشرف الإعلامي.

ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ ترددت أنباء حول تقديم مذيعة البرنامج بسمة وهبة لاستقالتها لإدارة قناة "القاهرة والناس" بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على الرغم من طلبها من إدارة القناة في وقت سابق عدم إذاعة الحلقة بعد ما تضمنت الحديث عن بعض الأمور الخاصة لبعض الشخصيات العامة.

وقامت القناة أمس بوقف بث حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة" من الإعادة على شاشة القناة، وإذاعة حلقة الإعلامي جورج قرداحي لأسباب غير مفهومة حتى الآن.





