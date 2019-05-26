نقيب المعلمين: صعوبات للمعلمين أصحاب العقود المؤقتة

26 مايو 2019 - 11:08 م

أكد خلف الزناتي نقيب المهن التعليمية، أنه منذ 3 شهور كان هناك حاجة للمعلمين في عدد من القطاعات بعقود مؤقتة، مؤكدًا أن الوزارة هي الجهة التي لديها كافة التفاصيل.

وأضاف الزناتي، خلال تصريحات صحفية ، أن هناك عدم رضا من المعلمين حول العقود المؤقتة واجرائاتها مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم عمل عقود جديدة لسد العجز.

وتابع نقيب المعلمين، أن المعلمين يعانون من صعوبات في تلك العقود فبعضهم يتم نقله من محافظة لأخرى إضافة إلى ضعف المرتبات مؤكدا تلقيه عدد من شكاوى المعلمين حول تلك العقود.