غضب برلماني من تبرعات «فيس بوك» لـ «أنشطة وهمية»

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في شهر رمضان الكريم، تنهال إعلانات الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مصر  علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك" لجمع التبرعات، وهو ما أثار اعتراضًا داخل مجلس النواب.

وتقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول انتشار ظاهرة توظيف مواقع التواصل الاجتماعي فى جمع تبرعات، بعضها لأنشطة وهمية.

وقال، إن بعض الأفراد أو المجموعات والمؤسسات، يجمعون تبرعات من المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، دون توجيهها إلى المصارف المعلن عنها، متابعا: "هؤلاء اعتادوا استغلال الإنترنت لإتمام عملياتهم".

وأكد بركات، أن هذه المجموعات معدومي الضمير يمارسون نشاطهم دون أن يكون هناك أي دليل على وجودهم، أو إعلان عن هوياتهم، ولا يستطيع أحد من الضحايا التوصل إليهم أو تتبع وجهة الأموال ومصارفها.

وشدد على أن تلك الظاهرة تنتشر بشكل خاص فى رمضان، حيث تكثر التبرعات وتعلو قيمة التكافل، مطالبًا بتشديد الرقابة على مواقع التواصل التى تروج لحملات التبرعات، وتوعية المواطنين بأهمية التأكد من هويات جامعى التبرعات ومصارف تلك الأموال.

في السياق، طالب النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع الفيس بوك وعدم جمع تبرعات إلا تحت إشراف حكومي .

وقال البطيخي لـ "المصريون": "على وزارة الاتصالات تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع أي نشاط وهمي يحاول جمع أموال دون تحديد الجهة التي ستذهب لها".

وأضاف، أنه "يجب أن يكون للمصالح الحكومية دور في قضية جمع التبرعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمثلاً عند جمع أي تبرعات خاصة بالقطاع الصحي يجب أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة الصحة، وعند جمع أي تبرع خاص بالجمعيات الخيرية يجب أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم تحديد الجهة التي يتم فيها إنفاق هذه التبرعات". 


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