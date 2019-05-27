فجر السعيد تبدي صدمتها مما فعله جمال مبارك معها

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جمال مبارك

حوار

صدمة

فجر السعيد

أكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها حاولت تصوير جزء من حوارها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى بهاتفها الخاص ولكن نجله جمال رفض ذلك.

وأوضحت أن مبارك كان أكثر تجاوبًا مع تصوير جانب من الحوار بكاميرا الهاتف، ولكن نجل الرئيس الأسبق كان رافضًا بشدة، وجعل الأمر يقتصر على اللقاء الصحفي فقط، لافتة إلى أن مبارك ظهر في صحة وذاكرة جيدة جدا.

وأشارت خلال برنامجها "غبقة سكوب" إلى أن مبارك لا يزال يتذكر كافة الأحداث، وكان يتحدث معها خلال الحوار بأدق التفاصيل، لافتة إلى أن نجله جمال كان حريصًا على حضور جانب من الحوار، على الرغم من انصراف الأسرة كلها مع بدء الحديث.


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