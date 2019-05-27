» «أبوتريكة» أول المهنئين للزمالك بالكونفدرالية

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هنأ محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، نادي الزمالك بإحرازه لقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج الزمالك باللقب بعد تغلبه على فريق "نهضة بركان" المغربي 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب مساء اليوم.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي. وفى الاخير البطل مصري وعربي الف مبروك للجميع".


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