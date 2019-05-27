51 نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي

27 مايو 2019 - 01:20 ص

قدر البرلمان الأوروبي، الأحد، نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي في 28 بلدًا بـ51 بالمئة.



جاء ذلك وفق التقديرات الأولية التي نشرها البرلمان الأوروبي حول نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء البرلمان.



وحسب التقديرات الأولية، تصدّر حزب الشعب الأوروبي الانتخابات، بحصوله على 173 مقعدا من أصل 751.



وحلّ حزب الاشتراكيين الأوروبيين في المركز الثاني، بحصوله على 147 مقعدا، تلاه ثالثا تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، الذي حصل على 102 مقعد.



وفي المركز الرابع حلّ حزب الخضر الأوروبي، بحصوله على 71 مقعدا، وخامسا تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروبا بحصوله على 58 مقعدا.



وفي المركز السادس، جاءت كتلة "أوروبا الأمم والحريات" بحصولها على 57 مقعدا، وسابعا كتلة "أوروبا الحريّة والديمقراطيّة المباشرة" بحصولها على 56 مقعدا.



وفي المركز الثامن، حلت كتلة اليسار المتحد الأوروبي-اليسار الأخضر النوردي، بحصولها على 42 مقعدا، فيما انتخب مرشحون مستقلون على المقاعد 45 المتبقية.

