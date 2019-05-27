  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:19 ص
بحث متقدم
أسامة كمال يكشف سر انقطاع بث "القاهرة والناس"

"الأعلى" للإعلام يتوعد "القاهرة والناس" بهذا الأمر الخطير

تركي آل الشيخ

هذا ما قاله "آل الشيخ" عن فوز الزمالك بالكونفدرالية

الإعلامية بسمة وهبة

تطورات جديدة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

زواج السبوبة

«زواج السبوبة».. تجارة مربحة ومتعة رخيصة

الزمالك

الزمالك يتوج رسميًا ببطولة الكونفدرالية (فيديو)

فجر السعيد ومبارك

فجر السعيد تبدي صدمتها مما فعله جمال مبارك معها

الدولار

الدولار يتراجع من جديد ويسجل هذا الرقم

البرلمان

غضب برلماني من تبرعات «فيس بوك» لـ «أنشطة وهمية»

السيدة

فيديو غريب.. سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل الحرم المكي

شاهد.. مصطفى الفقى: لهذا السبب سخر مني "مبارك"

بالفيديو.. مصطفى الفقى: «جريت ورا مبارك حافي»

تطورات جديدة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

آخر الأخبار

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الخطيب" تنشر رسائل تهديد بعد تصريحاتها بـ"شيخ الحارة"

#

الأعلى للإعلام يحقق مع "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة

#

تطورات خطيرة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

#

حفيدة فريد شوقي تكشف حقيقة إلغاء زفافها

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة القاهرة والناس الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة» على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقاً لنص المادتين «2 – 19» من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.
كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من، بسمة وهبة، وإدارة قناة القاهرة والناس، تطبيقاً لنص المادتين «88– 89» من القانون المشار إليه بعاليه، بحسب "المصري اليوم".
جدير بالذكر أن المادة «88» تقضى بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطاً إعلامياً دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، كما تقضى المادة «89» بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من جروس بعد تتويج الزمالك بـ"الكونفدرالية"
» "السيسي" يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس الكونفدرالية
» بالأسماء.. مساجد السلفيين كاملة العدد فى رمضان
» الإمارات تمنح موظفيها أسبوعًا إجازة عيد الفطر
» 8 أرقام للزمالك بعد تتويجه بـ"الكونفيدرالية"
» الملك سلمان يوجه دعوة "طارئة" لأمير قطر
» هولندا.. عنصريون يحاولون شواء لحم خنزير أمام مسجد
» «أبوتريكة» أول المهنئين للزمالك بالكونفدرالية
» فيلم"المؤخرات العارية" يثير ضجة في مهرجان كان+18
» ما بين معتدل وشديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد
» "ظريف": لن أرد على اتصال "بومبيو" لأنه يهينني

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان