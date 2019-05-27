تطورات جديدة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

27 مايو 2019 - 01:50 ص

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة القاهرة والناس الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة» على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقاً لنص المادتين «2 – 19» من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من، بسمة وهبة، وإدارة قناة القاهرة والناس، تطبيقاً لنص المادتين «88– 89» من القانون المشار إليه بعاليه، بحسب "المصري اليوم".

