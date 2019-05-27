"الأعلى" للإعلام يتوعد "القاهرة والناس" بهذا الأمر الخطير

27 مايو 2019 - 12:50 ص

دخلت قناة "القاهرة والناس" في نفق مظلم، بسبب برنامج "شيخ الحارة" للمذيعة بسمة وهبة، حيث رفضت القناة تسلم قرار المجلس الأعلى للإعلام الصادر يوم الأحد، بوقف عرض البرنامج لمدة شهر.



وقد توعد المجلس الأعلى للإعلام، القناة بعقوبات مشددة تصل لإيقاف بث القناة، كما أكد نائب بلجنة الإعلام في المجلس أن القرارات ملزمة للجميع ولا يحق للمحطات رفضها، بحسب "بوابة الأهرام".

