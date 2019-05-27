رئيس نادي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن "جروس"

27 مايو 2019 - 02:40 ص

قال رئيس نادي الزمالك، إن مشوار جروس انتهى اليوم مع الأبيض، لافتًا إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي مباراة فريقه ونهضة بركان بعدم التركيز مع المدير الفني.



وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور الفضائية" :"تواجدت في غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، وتحدثت مع اللاعبين لاستعادة الثقة في أنفسهم وطالبتهم بعدم التركيز مع المدير الفني".



وقاد جروس القيادة الفنية لفريق الزمالك مطلع الموسم الحالي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.

