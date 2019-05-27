ياسمين الخطيب تفجر مفاجأة مدوية عن أزمة "بسمة وهبة"

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بسمة وهبة

ياسمين الخطيب

فجرت الإعلامية ياسمين الخطيب مفاجأة من العيار الثقيل حول حذف حلقتها مع الإعلامية "بسمة وهبة" التي جرى حذفها من "يوتيوب" وأدت إلى استقالة "بسمة" من قناة "القاهرة والناس".

وقالت "ياسمين" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : ""أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين، يستعلمون عن سبب حذف حلقتي من برنامج #شيخ_الحارة، من صفحة قناة #القاهرة_والناس ويوتيوب ومن الإعادة على شاشة القناة، خاصة بعدما أصبحت الحلقة ترند على جوجل وفيس بوك، بعد ساعة واحدة من عرضها! والإجابة: ليس لدي أي علم.. لا أنا ولا أي من القائمين على البرنامج! ماحدش فاهم فعلًا".

وأضافت: "تحديث: عرفنا خلاص، يبدو أن بعض (الهاربين) ما زالت لديهم سطوة".

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