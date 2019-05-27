اعترافات مثيرة للفتاة التي هتكت عرض شابًا: صورني في وضع مخل

اعترفت "م" - الطالبة بكلية الآداب - بالأسباب التي دفعتها لتحريض 6 أشخاص على خطف شاب وتصويره عاريا بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.





وقالت المتهمة "تعرفت علي إسلام "طالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشأت بيننا علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة عاطفية، وجمعتنا لقاءات في إحدى الشقق بشبرا الخيمة، ونشأت بيننا لقاءات جنسية





وأضافت المتهمة، "مع تطور العلاقة بدأ إسلام بتصوير الجلسات الخاصة واللقاءات بيننا".





وتابعت، "طلبت منه الزواج على سنة الله ورسوله، ولكنه كان يتهرب مني باستمرار بحجج مختلفة، إلى أن طلب مقابلتي في يوم وأخبرني أنه مارس كافة الضغوط على أسرته للزواج مني ولكنهم لم يوافقوا على تلك الزيجة".





وأكملت الطالبة المتهمة قائلةً: "تنازلت عن كرامتي وذهبت لأسرة المجني عليه وتوسلت إليهم لكي يوافقوا على الزواج مني، ولكنهم أهانوني وطردوني من المنزل، حينها فقدت كل شيء عرضي وكرامتي، وهو تخلى عني ولم يقف إلى جانبي وكأن لم يحدث بيننا قصة حب، وانقطعت فجأة اتصالاته وكأنه لم يكن يعرفني قبل ذلك.





وأوضحت المتهمة "حياتي بعد ذلك انقلبت رأسًا على عقب، ووصل الخبر إلى أهلي، وتركت على إثر ذلك منزل أسرتي، وفجأة الجميع أصبح ضدي وأصبحت أنا المذنبة الوحيدة".





وأضافت المتهمة تعرفت على شخص يدعي "ثابت" 38 سنة، في أحد مقاهي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وقصصت عليه ما حدث لي، فعرض على أن يخطف الشاب لإرهابه وإجباره على الزواج منى لإصلاح ما فعله معي، نظير توقيعي على شيك بمبلغ 500 ألف جنيه.





وأكدت المتهمة قائلةً: "ثابت عرفني على 3 أشخاص هم علاء، ومحمد، وعبد الحميد، واختطفوا إسلام أثناء ذهابه للامتحان، وحجزوه في شقة بمنطقة الهرم وصوروه عاريًا وأكرهوه على التوقيع على شيكات حتى يكون مجبرا على إتمام الزواج.





ومن جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار باقي المتهمين، وإخلاء سبيل المدعو إسلام بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.





وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعي يدعى "ا" 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم دائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.





وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة اختطاف شاب في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



