» تطورات بالغة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشف مصدر مقرب من الفنانة رجاء الجداوي آخر تطورات حالتها الصحية ، مؤكدًا أنها موجودة بأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.
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