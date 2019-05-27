الجندي: 5 شروط عليك فعلها عند إخراجك للزكاة

27 مايو 2019 - 08:47 ص

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إبطال الصدقات والزكاة بالمن والأذى، معقبًا: "خلى الفقير سيدك، وتعامل معاه بحدود الاحترام، حتى لا تبطل أجرك".



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون": "أعطي الفقير الصدقة والزكاة باليمين، وأنت الذى تذهب إليه، وخلي إيدك تحت إيده ولا تنظر فى وجهه، ولا تطلب شكرًا على ما فعلته، هذه هى آداب فضيلة الصدقة، والتعاون على البر والإحسان".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن بعض الناس يخرجون الزكاة وكأنهم يدفعون غرامة، مشيرًا إلى أن الزكاة غنيمة لابد أن يفوز بها الغنى وليس مغرمًا.



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