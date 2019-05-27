اتهام جديد يضع بسمة وهبة في مأزق

27 مايو 2019 - 09:05 ص



انتقدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، المشهد الإعلامي الراهن واصفة إياه بالهزلي، معقبة: "شهر رمضان هو شهر العبادة ولكن هناك "برامج فضايح".



وأضافت "عبد المجيد"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن برامج الفضائح موجودة في الخارج، ولم تكن في إعلامنا.



وعن أزمة الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" أكدت عميد كلية الإعلام الأسبق، أن نقابة الإعلاميين اكتشفت مؤخرًا أن "بسمة وهبة"، ليست حاصلة على تصريح بالعمل.



وأشارت إلى أن من يظهرون على الشاشات يجب أن يكونوا مؤهلين، ويعرفون جيدًا ما يجب أن يقدموه، لافتة إلى أن برنامج "شيخ الحارة"، يذاع ثلاثة أو أربعة مرات في اليوم، مشددة: "عيب أوي إن ده يستمر".

