الفقي يكشف سر وصف مبارك له بـ"راكب مراجيح الهوي"

27 مايو 2019 - 09:24 ص

كشف الدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، عن سر إطلاق الرئيس الأسبق حسني مبارك عليه تسمية "راكب مراجيح الهوى".



وأكد "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس"، أن "مبارك" كان يري أنه ليس مؤيدا مطلقا.



وأضاف "الفقي": "الرئيس مبارك كان بيقولي أنت شوية معانا وشوية علينا، معقبًا: "دي شهادة أعتز بيها، مبارك كان يعلم أن لي ملاحظات علي النظام".



وتابع "الفقي" قائلا: "كنت كل ما أروح ندوة في نادي الروتاري كان يجيلي مكالمة من سكرتير الرئيس يقولي الرئيس بيقولك مش هتلم لسانك بقي عيب التلسين على النظام".



كما روي الدكتور مصطفي الفقي تفاصيل تركه حذائه بالمسجد أثناء أدائه صلاة العيد مع الرئيس الأسبق "مبارك" قائلاً: "الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قد أتصل بي وطلب من أن أصلي معه صلاة العيد بمسجد الحسين".



وأضاف "الفقي": "روحنا مسجد الحسين الساعة 5 الفجر، كان فيه مقصورة جديدة، الرئيس مبارك أفتتحها ومشي علي طول، وأنا كنت بتجول في المسجد، فكان قصادي حلين يا أجري وأركب العربية من غير الجزمة، يا أدور علي الجزمة وأسيب الركاب، فنطيت في الركاب وسيبت الجزمة".



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