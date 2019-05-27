ارتفاع في سعر الدولار اليوم ليسجل هذا الرقم

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البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 27 مايو ليسجل في بنك القاهرة 16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.85 جنيه، وللشراء و16.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.


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