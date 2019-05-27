"الجندى" للمتصدقين: الفقير سيدك إحنا مش بندفعلك غرامة

27 مايو 2019 - 09:33 ص

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إبطال الصدقات والزكاة بالمن والأذى، معقبا: "خلى الفقير سيدك، إحنا مش بندفعلك غرامة، تعامل معاه بحدود الاحترام، حتى لا تبطل أجرك".



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المئات على فضائية "دي إم سي": "أعطي الفقير الصدقة باليمين، وأنت الذى تذهب إليه، وخلى إيدك تحت إيده ولا تنظر فى وجهه، ولا تطلب شكر على ما فعلته، هذه هى آداب فضيلة الصدقة، والتعاون على البر والإحسان".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منفعلا: "بعض الناس يخرجون الزكاة وكأنهم يفعلون أمراً مرغمين عليه أي كأنهم يدفعون غرامة، مشيرًا إلى أن الزكاة غنيمة لابد أن يفوز بها الغنى وليس مغرمًا".

