قرار مفاجئ من السعودية بشأن قمتي مكة

27 مايو 2019 - 09:40 ص

أعلنت وزارة الإعلام السعودية عن انطلاق قناة جديدة لتغطية قمتي مكة، والتي من المقرر انعقادهما في 30 مايو الجاري



وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر" اليوم الإثنين: "تطلق هيئة الإذاعة والتليفزيون قناة جديدة تحت مسمى (السعودية مباشر)، لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية، والقمة الإسلامية".

وأضافت: "سوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة، التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة".

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.



