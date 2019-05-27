علاء مبارك يطالب بـ"واسطة" من أجل هذا الأمر العاجل

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علاء مبارك
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متابعات - أمينة عبد العال

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عمرة

حسني مبارك

علاء مبارك

تمنى علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المعزول محمد حسني مبارك، أن يسافر خارج مصر وأن يتم رفع حظر السفر عنه.

وجاءت أمنية علاء مبارك على "تويتر" للسفر وأداء مناسك العمرة في العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

وداعب علاء مبارك أحد متابعيه على موقع "تويتر"، مطالبًا إياه بإيجاد "واسطة" لحذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لكي يسافر إلى لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

ورد علاء مبارك من خلال صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، على سؤال أحد متابعيه بإيجاد "واسطة" له من أجل السفر ليعلق نجل الرئيس الأسبق: "معندكش أنت عشان أشيل المنع من السفر اللي من 2011 أروح اعمل عمرة في العشر الأواخر وارجع! نقول يارب".

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 20 سبتمبر الماضي، قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك و5 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف (نحو 5.5 ألف دولار) لكل منهم، وحددت يوم 20 نوفمبر لنظر القضية.

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