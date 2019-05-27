» موجة حارة جديدة تضرب البلاد

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الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا

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"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد بداية من غد

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل على الوجه البحري حار على جنوب البلاد ولطيف ليلًا وخاصًة وقت الفجر وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

وأشار "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم الإثنين، إلى أنه بدايًة من غدٍ سيبدأ ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة من 2 لـ 3 درجات وحتى تصل درجات الحرارة فى نهاية الأسبوع إلى 39 درجة.

وأضاف "رئيس هيئة الأرصاد الجوية" إلى أن الرطوبة منخفضة على جميع الأنحاء فلا نشعر بدرجات الحرارة كما هى وإنما نشعر وكإنها أقل وهذا مايميز فصل الربيع.


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