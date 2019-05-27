"والدي نظر لعورة من أحبها فهل يجوز أن أتزوجها".. جمعة يرد

27 مايو 2019 - 10:22 ص

وجه أحد متابعي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالاً له قائلاً: "إنه يحب فتاة، ولكن والده نظر نظرة محرمة إلى عورة تلك الفتاة، فهل يجوز أن أتزوجها أم تحرم عليا؟".



ومن ناحيته، رد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحتة على "يوتيوب"، أنه لا يحرم على الشاب أن يتزوج تلك الفتاة، موضحًا أن نظرة الأب المحرمة إلى الفتاة لا تحرم الحلال، وهو أن يتزوج الشاب الفتاة.



وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن الحرام لا يحرم الحلال.

