» يغتصب مسنة بطريقة وحشية ويجبرها على تناول طعام الكلاب

27 مايو 2019 - 10:29 ص

اغتصب نيجيرى سيدة مسنة عدة مرات وسرق هاتفها الخلوى وأجبرها على تناول طعام الكلاب مع تلقينها وصلة ضرب.

وبحسب "سبوتنك"، فقد اغتصب مصمم مجوهرات عمره 31 عامًا من أصل نيجيري يعيش في دبي امرأة صربية تبلغ من العمر 53 عاما التقى بها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "Badoo "، بعد تهديدها بسكين، وفقًا لتقارير "الخليج تايمز".

وفقًا لوسائل الإعلام، أبلغت الضحية المدعين العامين في محكمة دبي الجنائية أن تورطت مع المشتبه به يوم 4 يناير/كانون الثاني عندما التقت به في إحدى المقاهي بعد أن تعرفت عليه عبر الإنترنت.

قالت المرأة: "تجاذبنا أطراف الحديث على تطبيق Badoo واتفقنا على اللقاء، ثم ركبنا بسيارة أجرة معا وعندما خرجنا بالقرب من مبنى، هددني بسكين"، وأضافت أن المشتبه به أجبرها على الدخول إلى شقته، ثم اغتصابها مرارا، وقالت: "عندما اغتصبني مرارًا وتكرارًا، ضربني وأخذ جواز سفري وهاتفي المحمول وأحذيتي وأجبرني على تناول طعام الكلاب".

وتمكنت المرأة من اللجوء إلى رجال الشرطة بعد أربعة أيام من الحادث.

وكشف تحقيق لاحق للشرطة، أنه تم رؤية المشتبه به والضحية على كاميرا المراقبة وهم يدخلون "المبنى" معا، لكن لم يتمكن المحققون الذين فحصوا اللقطات من معرفة ما إذا كان المشتبه به يحمل سكينا فعلا.

كما أكد فحص طبي أن المشتبه به والضحية مارسا الجنس، وظهرت على الأخيرة آثار "كدمات بسيطة".