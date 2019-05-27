» فنانة شهيرة تلعب دور السيدة نفيسة بفيلم وثائقى

27 مايو 2019 - 10:31 ص

جسدت الفنانة حنان مطاوع شخصية السيدة نفيسة في الفيلم القصير الوثائقى ضمن سلسلة "الرحلة"، التي يتم تقديمها أسبوعيًا بمعدل فيلم قصير يتناول سيرة شخصية إسلامية مؤثرة عبر القناة الخاصة بالداعية الإسلامي المنتج عمرو خالد.

وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم هبة عبد الغني، فيما قام بأداء التعليق الصوتي له الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

جدير بالذكر أن حنان مطاوع تستمر بتصوير دورها في مسلسل "لمس اكتاف". وهو العمل الذي تنافس به في السباق الرمضاني.