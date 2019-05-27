«الطلائع» يستدرج المقاصة فى ختام منافسات الدورى

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يواجه فريق طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مباراة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة الفريق الفيومى من إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وفوز الطلائع على الاتحاد السكندرى برباعية دون رد.

وطالب جمال عمر، المدير الفنى للمقاصة، لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات، لإنهاء الموسم فائزًا أمام منافس عنيد، فى المقابل شدد البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع على لاعبيه ضرورة اللعب بهدوء بعد حسم مسألة بقائهم فى الدوري.


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