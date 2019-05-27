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دعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى

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متابعات حنان حمدتو

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إسرائيل

الأقصى

طالبت ما تطلق على نفسها  بمنظمات الهيكل المزعوم الإسرائيلية دعواتها لأنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد الموافق 28 من شهر رمضان الحالي، والثاني من شهر يونيو المقبل.

وتأتي هذه الدعوة في ذكرى احتلال ما تبقى من مدينة القدس وتوحيده فيما يعرف «إسرائيليًا» باسم «يوم القدس»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يذكر أن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس طلبت من الاحتلال وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة، إلا أن الاحتلال يواصل السماح لمستوطنيه باقتحام المسجد والتنكيل بالمصلين خلال فترة الاقتحامات.


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