» النجوم يودع دوري الأضواء بلقاء إنبي

27 مايو 2019 - 10:55 ص

يستضيف النجوم نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت فى مواجهة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة النجوم من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية بينما فاز إنبى على المقاصة بهدفين مقابل هدف.

وطالب رمضان السيد المدير الفنى للنجوم لاعبيه بترك بصمة طيبة فى آخر ظهورهم بالدوري الممتاز بينما سيحاول على ماهر المدير الفنى لإنبى لقيادة فريقه لتحقيق فوز يحسن من موقعه فى جدول المسابقة بعد الاطمئنان على البقاء بين الكبار.

ويحتل النجوم المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 39.