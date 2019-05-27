» شاب يقتل والده بطريقة مروعة فى المنيا

27 مايو 2019 - 10:59 ص

أقدم شاب على قتل والده المسن باستخدام آلة حادة بإحدى قرى مركز المنيا.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء مجدى عامر، قد تلقى إخطارًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة رجل مسن بها آثار طعن بالرأس بإحدى قرى مركز المنيا.

بالانتقال والأجهزة الأمنية تبين العثور على جثة "ع ا" 66 سنة مصاب بإصابات بالرأس، وبتشكيل فريق بحث جنائى تبين أن مرتكب الواقعة نجله "م ع" 26 سنة، محدثا إصابة والده باستخدام آلة حادة تستخدم فى الأرض الزراعية بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

وتحرر محضر بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.