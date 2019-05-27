» تفاصيل تعرض بسمة وهبة لمحاولة اغتيال

27 مايو 2019 - 11:32 ص

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تعرضها لحادث اغتياب منذ سنوات عندما كانت تعمل بشركة "روتانا" السعودية، مضيفه أنها تعلم من كان يحاول اغتيالها.

وأضافت بسمة وهبة في لقائها ببرنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة “العربية”: أنا كنت محجبة، ولا أمل أو أغضب من سؤال الناس عن فترة حجابي أو عن خلعي للحجاب، لأني “بحاول أقول للناس اللي الناس فاكراه غلط وهو إن الحجاب فرض ”.

وأوضحت بسمة إلى أن حجابها لا يرجع الفضل فيه إلى الفنانة شهيرة كما هو منتشر، فلقد كانوا يحضرون العديد من الدروس سويًا، وهو من قررت بنفسها ارتداء الحجاب .

وأكدت بسمة أن هجومها على الفنانة أنغام لم يكن لعداء شخصي أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنها سمعت حديث الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، وشعرت بقهر شديد نابع منها، فدفعها ذلك للحديث، لافتة إلى أنها كانت زوجة ثانية قبل ذلك، ولا تمانع في كونها زوجة ثانية من الأساس .

كما أشارت بسمة إلى أن زوجها الأول هو سبب ثرائها حاليًا، وتدين له بهذا الجميل، معلقة على تجربتها في الزواج بأنها “محظوظة ”.