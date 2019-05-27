» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب

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متابعات-علا خطاب

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عقب الانتقادات القاسية التي تعرضت لها بسبب ملابسها الجريئة، فضلت ابنة الهضبة، كنزي عمرو دياب التخلي عن إطلالاتها التي توصف بالجريئة وغير المناسبة، واختارت إطلالة كاجوال بسيطة، في محاولة منها لوضع حد للتعليقات المزعجة التي تتوجه لها.

وشاركت كنزي متابعيها بصور جديدة لها باطلالة صيفية شبابية عبارة عن بنطال وتيشرت باللون الأسود مع بوط عسكري ضخم من اللون نفسه.

ورغم أن ملابسها عادية وبسيطة إلا أنها لم تسلم من الانتقادات بسبب صورتها التي قامت فيها بمد لسانها بطريقة عفوية بريئة، حيث اعتبر العديد من المنتقدين أن حركتها لا تليق بها وبوالدها. في حين دافع عنها العديد من الأشخاص وأكدوا أنها تلهو مع أصدقائها ولها الحرية في القيام بما تريد.








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