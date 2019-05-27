انهيار "المغامسى" على الهواء.. لهذا السبب

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متابعات-علا خطاب

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بكاء

طاعة الله

صالح المغامسي

دخل إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، في نوبة بكاء، وذلك أثناء حديثه عن طاعة الله، والندم على الوقوع في المعصية.

وتحدث "المغامسي" عن الطريق إلى طاعة الله والندم على الوقوع في المعصية لتنفلت دموعه ويبدو متأثرًا مشدة خلال إحدى حلقات برنامج "مع القرآن" الذي يعرض على قناة ”SBC“.

وأوضح ”المغامسي” أن المؤمن يعلم أنه ليس ألذ له من طاعة الله، سواء من خلال الصلاة أو التسبيح أو الصيام أو بر الوالدين أو الحج أو العمرة أو الصبر على إيذاء الناس أو الإحسان إلى الجار، كما أنه لا يمكن لأحد أن يطيع الله إلا بهداية منه.



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