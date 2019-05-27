  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
أحمد المحمدي

"المحمدي" يقود تشكيل الفيلانز الليلة

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

اضراب معلمين بالمنيا

بيان عاجل للحكومة لحل أزمة 36 ألف معلم مؤقت

هلال رمضان

تخالف مصر.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر

المغامسي

انهيار "المغامسى" على الهواء.. لهذا السبب

المختار

صورة نادرة للشهيد عمر المختار

مرتضى منصور وسما المصري

"سما" لـ"مرتضى": كرشك مكبرش إلا لما بقيت رئيس النادي

خالد يوسف يتوجه إلى باريس

بلاغ يتهم خالد يوسف بالتحريض ضد الدولة

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري يحذر هذه الجهات: "نحن نقف لكم بالمرصاد"

أجيرى

رئيس الزمالك لـ"أجيري": أنت أعمى القلب والبصيرة

تخالف مصر.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر

عرب وعالم

هلال رمضان
هلال رمضان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بالسعودية في عيد الفطر

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

السعودية تعلن اعتراض صاروخين للحوثيين باتجاه مكة

#

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

مسيحي

طبيب

شهر رمضان

القناة الأولي

في الوقت الذي أعلن فيه مركز البحوث الفلكية المصري، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أعلنت السعودية أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور محمد السيد الخميسى، أستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه يصعب رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان، ويكون الثلاثاء 4 يونيو متممًا لشهر رمضان الكريم.

وأضاف الخميسى، أن عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء 5 يونيو، وفقا لما نشره المرصد الفلكى بحوط سدير بالسعودية، بخصوص الحسابات الفلكلية لهلال شوال، يفيد أن الاقتران سيحدث 1:02 بتوقيت أم القرى وستغرب الشمس 6:45 وسيغرب الهلال 6:49 أي أن القمر سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق.

وأوضح الخميسى أن هذا ينطبق على كل البلدان العربية والتي يتراوح فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس فيها ما بين 2 دقيقة إلى 11 دقيقة في جنوب غرب الجزائر إلا أنه يصعب رؤية الهلال حتى بالأجهزة الفلكية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين
» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان
» لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان
» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم
» أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
» صورة نادرة للشهيد عمر المختار
» إسبانيا تطالب بتدخل أوروبا لمحاربة هذا الأمر في المغرب
» سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها
» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب
» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان