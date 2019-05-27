"المحمدي" يقود تشكيل الفيلانز الليلة

27 مايو 2019 - 03:22 م

يقود اللاعب أحمد المحمدي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف أستون فيلا، هجوم فريقه اليوم أمام ديربي كاونتي المقرر انطلاقها بعد قليل فى نهائى دورة "البلاى أوف" المؤهلة للنسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وذكرت الصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا على "تويتر" أن أحمد المحمدى يتواجد فى التشكيلة الأساسية لـ"الفيلانز" أمام ديربي كاونتي.

ويسعى أحمد المحمدى، قائد منتخب مصر، لقيادة أستون فيلا نحو تحقيق حلم الصعود إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عندما يواجه ديربى كاونتى.

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربى كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وتأكد صعود ناديا نوريتش سيتى وشيفيلد يونايتد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما احتل كل منهما المركزين الأول والثانى فى جدول ترتيب دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بينما يتنافس أستون فيلا وديربى كاونتي على الفوز بالبطاقة الثالثة المؤهلة للدرجة الممتازة.