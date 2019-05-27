  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:03 م
بحث متقدم
ارتفاع حصيلة تفجير مسجد شيعي بباكستان إلى 49 شخصاً

مصري يحقق في الإعتداء علي مسجدي نيوزيلندا

تريزيجيه

شرط بـ10 ملايين يورو لرحيل تريزيجيه

الفياجرا الامريكية

فضيحة في إسرائيل بسبب الفياجرا

بسمة وهبه

شاهد.. أول ظهور لبسمة وهبه بعد استقالتها

أحمد المحمدي

"المحمدي" يقود تشكيل الفيلانز الليلة

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

اضراب معلمين بالمنيا

بيان عاجل للحكومة لحل أزمة 36 ألف معلم مؤقت

هلال رمضان

تخالف مصر.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر

المغامسي

انهيار "المغامسى" على الهواء.. لهذا السبب

المختار

صورة نادرة للشهيد عمر المختار

شاهد.. أول ظهور لبسمة وهبه بعد استقالتها

الصفحة الأخيرة

بسمة وهبه
بسمة وهبه

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول ظهور لزعيم "داعش" منذ 5 سنوات

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

بالفيديو.. أول ظهورلـ«خالد يوسف» للرد على الفيديو الإباحي

#

بالصور.. شهيرة وسهير رمزي تخلعان الحجاب

الأسواق

الحزب الوطني

الشهر العقارى

الزاوية الحمراء

ظهرت الإعلامية بسمة وهبه في المملكة العربية والسعودية وهي تؤدي مناسك العمرة، وذلك بعد استقالتها من فضائية القاهرة والناس بسبب قرار المجلس الأعلى للإعلام وقف بث برنامجها "شيخ الحارة".

وشاركت "وهبة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو من داخل الحرم المكي، وأشارت لكل متابعيها بأنها أدت مناسك العمرة.

وقالت إنها أدت عمرة سلسة، على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازدحام بالحرم المكي خلال الفترة المذكورة كل عام.

وكانت تقارير صحفية، أن بسمة وهبة، قدمت استقالتها من فضائية "القاهرة والناس"، بعد إذاعة أحدث حلقات برنامجها "شيخ الحارة" مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

كما واجه برنامج "شيخ الحارة، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

وأصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من "تجاوزات مهنية وأخلاقية" بحلقة يوم 19 مايو الجاري، التي استضافت فيها الممثل المصري، ماجد المصري، والتي اعتبر أنها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهن.

شاهد الفيديو..

View this post on Instagram

الحمدلله والشكر لله ربنا كريم

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة سوهاج تعلن إنشاء أول مركز للحرف اليدوية
» موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين
» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان
» لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان
» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم
» أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
» صورة نادرة للشهيد عمر المختار
» إسبانيا تطالب بتدخل أوروبا لمحاربة هذا الأمر في المغرب
» سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها
» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب
» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان