» جامعة سوهاج تعلن إنشاء أول مركز للحرف اليدوية

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جامعة سوهاج

الحرم الجامعى

المتدربين

كشف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ،عن إنشاء مركز للحرف اليدوية والصناعات التقليدية تحت إشراف عميد كلية الآثار الدكتور عبدالناصر يسن، والدكتور محمد معروف وكيل الكلية لخدمة المجتمع، كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة لخدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين.

وقال عزيزفى بيان للجامعة، اليوم،إن الهدف من إنشاء المركز تكمن في تحقيق عدة مزايا منها تنمية المهارات اليدوية والفنية لشباب محافظة سوهاج، تسجيل الحرف التراثية بالمحافظة وتوثيقها، عقد ورش عمل للتدريب على الصناعات النسيجية والخشبية والفخارية والزجاجية، تنظيم المعارض الفنية للمشغولات اليدوية العادية والمتخصصة داخل وخارج الجامعة، إعداد كتالوج مصور عن الحرف والصناعات التراثية بالمحافظة.

ومن ناحيتها ،أعلنت الدكتورة ريهام محمد علي مدرس مساعد بقسم الترميم ومنسق عام الوحدة أن أولى الدورات التدريبية التي ستعقد بالمركز ستبدأ عقب عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن التدريب متاح لجميع فئات المجتمع من الجنسين ودون التقيد بالسن أو المؤهل أو سنة التخرج بمقابل اشتراك مادي لكل دورة حسب نوعها وتخصصها والمواد المستخدمة فيها، وذكرت أن  المركز سيقدم عدد من الدورات منها عمل تابلوهات الصرما، النحت، حفر وتشكيل الخشب والتللي.

يذكر أنه تمت الموافقة على تخصيص مقر المركز بالطابق الأول للمطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم للتسهيل على المتدربين في الحصول على دوراتهم.


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