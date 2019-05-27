» رسميا.. أستون فيلا "المحمدي" يصعد للبريميرليج

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تمكن فريق أستون فيلا الانجليزي المحترف بين صفوفه اللعب المصري احمد المحمدي من الصعود الي النسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد تغلبه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم في نهائي دورة "البلاي أوف".

وجاء هدفي أستون فيلا عن طريق أنور الغازي من صناعة أحمد المحمدي في الدقيقة 44، وجون ماكجين في الدقيقة 59، بينما جاء هدف ديربي كاونتي الوحيد عن طريق مارتن واجهورن في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وشارك أحمد المحمدي من البداية وقدم عرضاً طيباً وتمكن من صناعة هدف أستون فيلا في شباك ديربي كاونتي.

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربى كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائى.


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