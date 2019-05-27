زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%

27 مايو 2019 - 07:43 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس المنشورة بحوثهم في المجلات والدوريات العالمية بنسبة 100% بعد ضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي للبحوث العلمية.

وقال "الخشت" خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة،إنه تم زيادة تمويل النشر الدولي بنسبة 100%، مؤكداً أن مصر بحاجة للبحث العلمي الذي ينفع الناس ويساهم في التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين ترتيب الجامعة داخل التصنيفات الدولية المعتمدة.

كما تم إدراج جامعة القاهرة الأولي على مستوي الجامعات المصرية، حيث نشرت الجامعة 7406 بحثًا دوليًا، منهم 5749 بحثاً بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثًا بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثاً متميزًا داخل أفضل 10مجلات علمية دولية، محتلة المركز 341 عالميًا في هذا التصنيف.

وأوضح ، أن ما تم اتخاذه من إجراءات في البحث العلمي والنشر الدولي يعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة، وذلك في إطار تشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من البحوث العلمية في دعم خطط الدولة نحو التنمية.

وتابع ، إن إدارة الجامعة تقدم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثهم في المجلات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إنشاء منصة للنشر الدولي يكون دورها مساعدة الكليات، وبخاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية، إلى جانب المساعدة في ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعمل علي تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية، مشيرًا إلى أن العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للعلوم الإنسانية جاري طباعته.

وشدد ، إلى ضرورة عمل تصنيف داخلي بالجامعة للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، كالسمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدي إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.

وأردف ،أن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص والسعي لإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة في تحقيقه بشكل كبير، مؤكدًا على مواصلة الدعم لعمداء الكليات للنهوض بكلياتهم، ومشددًا على عدم تهاون الجامعة في إنجاز العدالة تجاه أي تقصير أو خطأ.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لمجلس الجامعة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على انشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بالجامعة والتي تعد أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر، مؤكدًا توافر كافة الإمكانات والمقومات اللازمة لإنشائها من بنية تحتية وكوادر بشرية، لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل.