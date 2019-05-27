حقوقيون وسياسيون يشيدون بقرارات العفو: ننتظر المزيد

27 مايو 2019 - 08:18 م

أشاد سياسيون وحقوقيون، بالإفراج مؤخرًا عن عدد من النشطاء والسياسيين، ومن قبل إصدار عفو رئاسي عن قرابة 560 محبوسًا في قضايا مدنية وعسكرية بمناسبة شهر رمضان.

ومنذ أيام، أفرجت النيابة العامة، عن كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، و الناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل محمود حسين، مراسل قناة "الجزيرة"، المتهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

ومن قبل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 232 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم، وجاء بين المفرج عنهم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة سابقًا، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، و18 من المدانين في قضايا «مذبحة كرداسة» و«اقتحام مركز كرداسة» و«حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة».

كما شمل قرار العفو الرئاسي، أمل صابر وياسمين نادي المعروفين بـ«فتيات المترو»، كذلك 8 ضباط سابقين، مدانين في القضية رقم 2015/7647 ج مركز سمنود، والمحكوم عليهم فيها بالسجن 7 سنوات في قتل 4 من أفراد أسرة واحدة خلال مطاردة عناصر إجرامية بطريق «سمنود–مجول».

وضمت قائمة المدانين المعفو عنهم 7 شباب وفتاة محكوم عليهم في القضية رقم 2011/8629 ج السيدة زينب والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

الدكتور خالد متولي، العضو المؤسس بحزب «الدستور»، وصف تلك الخطوة بأنها «جيدة للغاية ويجب أن لا تتوقف عند هذا الحد».

وأضاف لـ«المصريون»: «هذا الإفراج سيساعد على تهدئة الأوضاع داخل الأوساط السياسية، لا سيما أنه كانت هناك مطالب متكررة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، ومن يعانون من أمراض مزمنة خاصة الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو تخريب».

وأوضح أن هذا النهج سيساعد على استقرار الأوضاع بعض الشيء، معتبرًا إياها «خطوة تستحق الإشادة كما أنها إيجابية وننتظر مزيد من الخطوات والقرارات لإزالة حالة الاحتقان التي يعيش فيها المجتمع».

فيما أثنى الحقوقي عمرو عبدالسلام على قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بالإفراج عن عدد من رموز المعارضة وبعض النشطاء السياسيين كالسفير معصوم مرزق وعبد الفتاح البنا والدكتور رائد سلامة والدكتور يحي القزاز والناشطة نرمين حسين علي خلفية اتهاماتهم بـ "الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير الأمن العام".

وقال عبدالسلام لـ«المصريون»، إن «القرار جاء بناء على مطالبات من المنظمات الحقوقية والاستغاثات الإنسانية والأسرية بإخلاء سبيلهم، خاصة بعد انتهاء التحقيقات دون ثبوت أي دليل على اتهامهم بالاتهامات المنسوبة إليهم».

واعتبر أن «هذه خطوة جادة في سبيل تحقيق العدالة, وسيكون لها أثر بالغ في صفوف المعارضة السلمية ممن لم يثبت انتماء أي منهم للجماعات الإرهابية، ومن لم تلطخ أيديهم بالدماء المعصومة من رجال الشرطة والجيش والمواطنين، كما أن هذه الإجراءات القضائية ستحرك الآفاق بشأن التعامل مع المعارضين السياسيين وسيمهد لتنفيذ خارطة الطريق ودمج الشباب والنشطاء السياسيين في المجتمع المدني من أجل المصالح العليا للبلاد».

وطالب عبدالسلام، الشباب المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بإجراء مراجعات على غرار المراجعات الفكرية والأمنية لـ «الجماعة الإسلامية» إبان عصر مبارك والإفراج عنهم بقرارات عفو رئاسية خاصة أن معظم الشباب داخل السجون مغرر بهم من قبل قيادات الإخوان».

من جانبه، أثنى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار الإفراج التي صدر بحق مرزوق والقزاز، واصفًا إياه بـ«المفرح».

وكتب نافعة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلًا: «قرار النائب العام بالإفراج عن مجموعة من المناضلين, في مقدمتهم معصوم مرزوق ويحي القزاز, بعد حبس دام عشرة أشهر, هو من القرارات الصائبة والمفرحة النادرة في هذا البلد».

و قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن قرار النيابة العامة بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة وغيرهم، دليلًا قاطعًا على أن مصر دولة قانون.

وأضاف «الكومي»، أنه من حق الدولة المصرية تطبيق القانون كباقي الدول والتحقيق مع أي شخص تحت قاعدة قانونية مفادها «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وعندما لا تثبت إدانته يتم إخلاء سبيله، مشيرًا إلى قيام العديد من الدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم في قضايا ما كتحقيق الولايات المتحدة مع العديد من الأفراد على خلفية أحداث 11 سبتمبر وتفجير برج التجارة العالمي.

وتابع في تصريحات له: «هناك بعض المنظمات المأجورة تحاول التصيد للدولة المصرية والترويج لها من أجل تشويه صورتها تحت ملف حقوق الإنسان، ولكن الدولة تعي تمامًا مخططات هذه المنظمات التي تدعمها بعض الدول المعادية لمصر وعلى رأسها قطر وتركيا لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي تحققها القاهرة في كافة المجالات».