بدء عملية إصلاح الجهاز الإداري.. تعرف على الخطة

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بدأت وزارة التخطيط تفعيل القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى، برئاسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، ولجانها الفرعية، وتتضمن لجنة التطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعى والمالى، كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.

وقالت نائب وزيرة التخطيط، فى بيان، إن خطة عمل لجنة بناء وتنمية القدرات خلال الفترة القادمة لتفعيل اختصاصاتها تتمثل فى الاشتراك فى وضع مقترح خطة تدريب العاملين بالجهاز الإدارى بكافة مستوياتهم الوظيفية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها وزارتا التنمية المحلية، والمالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وإعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة لرفع مستوى الموارد البشرية بجهات الدولة كافة، ووضع مقترحات لتوعية العاملين بالجهاز الإدارى بدورهم فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

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