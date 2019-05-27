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52.6 % زيادة في كمية صادرات القطن خلال 3 أشهر

الحياة السياسية

القطن
القطن

عصام الشربيني

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ارتفعت صادرات القطن المصري بنسبة 52.6% خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي «2018-2019»، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان صادرعن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الجهاز أن إجمالي صادرات القطن بلغ 579.3 ألف قنطار خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى فبراير 2019، مقابل 379.7 ألف قنطار خلال نفس الفترة من الموسم السابق.

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