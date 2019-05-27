بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة

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القاهرة والناس

اتخذت نقابة الإعلاميين، الإجراءات الجنائية ضد كل من الإعلامية بسمة وهبة، وفضائية "القاهرة والناس".

وأوضح نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم ذلك تطبيقا لنص المادتين 88 و89 من قانون النقابة، حيث تقضي المادة 88 بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطا إعلاميا دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأشار إلى أن المادة 89 تقضي بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامي.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة 6 أكتوبر ضد فضائية "القاهرة والناس" الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وقال سعدة إن قرار وقف بسمة وهبة جاء طبقا لنص المادتين 2 و19 من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

يشار إلى أن بسمة وهبة قدمت استفالتها من فضائية "القاهرة والناس"، وذلك قبل تواجدها حاليا في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك العمرة.

واستقالت بسمة وهبة من القناة، بعد نشوب خلاف كبيرة بينها وبين إدارة القناة.

وبدأت الأزمة بعد عرض حلقة السبت، من البرنامج، إذ كانت "وهبة" أعلنت لإدارة القناة رفضها أن تبث، بسبب تطرق الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب إلى أسماء العديد من الشخصيات العامة.

ولكن فوجئت مقدمة البرنامج بسمة وهبة ببث الحلقة، لكنها توصلت مع إدارة القناة إلى وقف بثها في الإعادة على "القاهرة والناس 2"، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن المخرج السينمائي خالد يوسف أعلن تحريك دعوى قضائية يختصم فيها فضائية "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته بسمة وهبة وضيفته الأخيرة ياسمين الخطيب، بدعوى "الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد".


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