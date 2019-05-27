» ترامب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

27 مايو 2019 - 09:32 م

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة، وأكد أن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

وقال ترامب لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي.

وكرر الرئيس الأمريكي انتقاده لسياسات البنك المركزي الأمريكي، وقال إنها منعت اقتصاد بلاده من الوصول لأقصى حد ممكن من النمو.

وأكد أنه يأمل في مناقشة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل.

وأضاف ترامب: "كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات، لكن لا بأس".

وتابع قائلًا: "نأمل من خلال إبرام اتفاق أن نتمكن من معالجة عدم التوازن التجاري وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات من الولايات المتحدة وضمان العدالة والمعاملة بالمثل في علاقتنا".