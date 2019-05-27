» بلتون وأوراسكوم تتفقان على عدم تجديد اتفاقية الإدارة بينهما

27 مايو 2019 - 09:35 م

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها اتفقت مع شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، بشكل مبدئي على عدم تجديد اتفاقية الإدارة بين الطرفين، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت بلتون في بيان للبورصة المصرية أنه بناءً على ذلك سيتقدم كل من رئيس مجلس الإدارة سامح الترجمان والعضو المنتدب باسم عزب باستقالتهما من مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن بلتون سجلت صافي خسائر بلغ 23.19 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 760.22 ألف جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت أوراسكوم للاستثمار أرباحا بلغت 865.59 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 453.12 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.