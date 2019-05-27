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الاتحاد التونسي يطلب تعديل موعد مباريات أمم أفريقيا

الرياضة

امم افريقيا
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أمير سعد

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المصريون

امم افريقيا

الاتحاد التونسي

طلب وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، من "كاف" أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، تعديل توقيتات مباريات أمم أفريقيا 2019.

وترتفع درجة الحرارة في مصر، خلال مباريات بطولة أمم أفريقيا المقررة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، ما رأى فيه رئيس الاتحاد التونسي، أنَّه سيكون خطرًا على صحة اللاعبين، مطالبا بإقامة كل المباريات مساءً، وعدم إقامتها عصرا.

وتقدم رئيس الاتحاد التونسي بطلب لإعادة النظر في توقيت المباريات نظرًا للأضرار الممكنة جدًا على القلب، إضافة للتأثير السلبي المحقق لارتفاع حرارة الجسم على قيمة أداء اللاعبين.

وأبدى أحمد أحمد، تفهمه لموقف الاتحاد التونسي، في انتظار الموقف الرسمي من اللجنة الطبية بالكاف.

وكان الجريء، عقد الأحد الماضي، بمقر الاتحاد اجتماعًا طبيًا طارئًا، أكد خلاله جميع الأطباء الحاضرين على ضرورة استجابة الكاف للطلب التونسي الذي سيكون مرفوقًا بتقرير طبي مدعم بكل المعطيات العلمية، والذي سيتم إرساله للاتحاد الأفريقي، هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن تتوسع المبادرة التونسية لتشمل بلدان شمال أفريقيا في انتظار تبنيها لاحقًا من قبل العديد من المنتخبات الأفريقية.

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