تعليمات جديدة للبنوك بشأن صناديق استثمار الشركات الناشئة

27 مايو 2019 - 09:45 م





أصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، لتشجيعها على زيادة تمويلات الشركات الصغيرة الناشئة في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي، رأس مال المخاطر، الاستثمار في أسهم النمو)، على أن تدخل التمويلات التي يتم ضخها لهذه النوعية من المشروعات ضمن نسبة الـ20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك والموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة MSMEs.

وقال البنك المركزي في بيان ، إن التعليمات الجديدة حددت حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق وذلك في ضوء المحددات التالية:

وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك، وألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.

- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد على الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP، أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.

- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية، وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.