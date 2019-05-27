«السيسي» يدعو لإعادة هيكلة شركات القطاع العام

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواصلة "تنفيذ الإصلاحات الشاملة بقطاع الأعمال العام ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي، وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها".

وقال السيسي، خلال اجتماع  مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، يجب "التركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذا في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح".

وكان السيسي أشار في 30 أبريل الماضي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال إلى أن "المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة –لم يحددها- نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع، ولن يضيع أحد (بسببها)"، كما دعا إلى "إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من الاستيراد".

وأفاد بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اجتماع أمس تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وأن وزير قطاع الأعمال العام أوضح أن "خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح".

ولفت توفيق إلى أن "عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي".
واستعرض "جهود تطوير شركات الغزل والنسيج وخطوات تحديث القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار".

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