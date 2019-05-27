مفاجأة.. الأهلي يرفض استكمال الدوري

27 مايو 2019 - 10:00 م

رفض الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استكمال مباريات بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين.

وكشف مصدر داخل النادي عن أن لاسارتي أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتحفظه على مقترح اللعب بدون الدوليين، في ظل تواجد استدعاء محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن للمنتخب الوطني، وكذلك على معلول لمنتخب تونس وجيرالدو لمنتخب أنجولا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن اقتراح باستكمال مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين في حال موافقة الأندية على هذا الأمر لإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل.