» نهضة بركان يشكو حكم مباراة نهائي الكونفدرالية

27 مايو 2019 - 11:19 م

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكوى رسمية، إلى «الكاف»، وذلك بسبب خطأ فني من حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت أمس الأحد، على حد زعمهم.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وحسم الفريق الأبيض لقب البطولة بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.

وقررت الجامعة المغربية لكرة القدم، اتخاذ خطوة التقدم بتلك الشكوى للاتحاد الإفريقي، تجاه خطأ الحكم باملاك تيسيما، المكلف بإدارة اللقاء، في ركلات الجزاء الترجيحية، على حد وصفها.

وتركز شكوى الاتحاد المغربي، على عدم منح الحكم لأى قرار إداري تجاه حارس مرمى القلعة الببضاء، محمود عبد الرحيم جنش، بسبب تقدمه أثناء تسديد لاعب نهضة بركان لإحدى ركلات فريقه، حيث قرر الحكم دون أي قرار آخر.

ونال جنش، بطاقة صفراء في الشوط الأول من المباراة، بسبب اشتباكه مع لاعبه نهضى بركان، وكان مهددًا بالطرد في حالة تلقيه بطاقة أخرى.

يذكر أن تيسيما، أوضح في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه لم يقم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه جنش، في أثناء لعب ركلات الجزاء الترجيحية، موضحًا أن كل ما في الأمر أنه في أثناء إخراجه دفتر البطاقات الذي يقوم فيه بتدوين الأهداف والإنذارات ليقوم بتعديل إهدار لاعب نهضة بركان ركلة الجزاء أمام جنش، قام بإخراج الكارت الأصفر عن طريق الخطأ، مؤكدًا أن هذا الخطأ لا يستوجب إعادة المباراة كما يردد البعض.