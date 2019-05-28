كواليس مران الزمالك بعد الفوز باللقب الأفريقي

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الزمالك ونهضة بركان

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المصريون

الزمالك

نهضة بركان

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربى، تدريبات استشفاء فى جمانيزيوم النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم 30 من شهر مايو الجارى، ضمن مؤجلات الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

وجاءت تدريبات الاستشفاء للاعبين الذين شاركوا أمام نهضة بركان فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، والتى فاز الأبيض بلقبها عقب الفوز على الفريق المغربى بركلات الترجيح عقب الفوز فى الإياب بهدف نظيف وكان الذهاب قد انتهى بنفس النتيجة ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى فاز فيها الأبيض بنتيجة 5 / 3.

فيما حصل طارق حامد ومحمود الونش ومحمود جنش لاعبو الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي.


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